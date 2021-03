Sanremo 2021, Fiorello fa un’imitazione di Vasco Rossi che replica sui social con un frecciata al veleno: “Fiorello è un…” (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Festival di Sanremo sta proseguendo tra mille polemiche e qualche difficoltà. Quest’anno, i dati non decollano e la seconda serata ha avuto davvero pochi telespettatori se li paragoniamo a quelli degli anni precedenti ma, sia Amadeus che la dirigenza Rai, hanno dichiarato che se lo aspettavano e che era fisiologico considerando la situazione che stiamo vivendo, lo stata d’animo della gente che, per dirla con Amadeus “Se sei triste non vai alla festa di compleanno”. A questa battuta ha, però, replicato Selvaggia Lucarelli dicendo “Se lo sai , la festa di compleanno non la fare nemmeno” . Ma in ogni caso, per quanti sostengono che, vista la situazione il Festival di Sanremo non andava fatto, ce ne sono altrettanti che sono contenti di avere, almeno dalla tv, una parvenza di ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Festival dista proseguendo tra mille polemiche e qualche difficoltà. Quest’anno, i dati non decollano e la seconda serata ha avuto davvero pochi telespettatori se li paragoniamo a quelli degli anni precedenti ma, sia Amadeus che la dirigenza Rai, hanno dichiarato che se lo aspettavano e che era fisiologico considerando la situazione che stiamo vivendo, lo stata d’animo della gente che, per dirla con Amadeus “Se sei triste non vai alla festa di compleanno”. A questa battuta ha, però,to Selvaggia Lucarelli dicendo “Se lo sai , la festa di compleanno non la fare nemmeno” . Ma in ogni caso, per quanti sostengono che, vista la situazione il Festival dinon andava fatto, ce ne sono altrettanti che sono contenti di avere, almeno dalla tv, una parvenza di ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - rutiglia : RT @Corriere: #Sanremo2021, le notizie della terza serata ?? Qui trovate il potente monologo di Antonella Ferrari sulla sclerosi multipla.… - nandoaimar : Festival di Sanremo - S2021 - Lo Stato Sociale, Emanuela Fanelli e Francesco Pannofino - 'Non è per sempre' - Video… -