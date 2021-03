Sanremo 2021, Amadeus interrompe l’esibizione: “Fermate tutto” (Di venerdì 5 marzo 2021) Nel corso della serata dei duetti di Sanremo 2021, un clamoroso inconveniente ha spinto Amadeus ad intervenire sul palco e fermare l’esibizione di un duetto. E’ il bello della diretta, d’altronde, il quale ha ricordato molto lo storico momento tra Bugo e Morgan. Tuttavia, nessun litigio in atto, ma soltanto un problema tecnico che ha ostacolato la performance di Fasma e Nesli. Attimi di esitazione che hanno spinto il conduttore a prendere in mano la situazione. Problemi tecnici al Festival di Sanremo 2021 Quando si è in diretta può accadere tutto, anche se siamo a Sanremo 2021. Lo sa bene Fasma che, durante la sua esibizione nella puntata dedicata alle cover, è stato costretto ad interrompere la performance. Il giovane ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 5 marzo 2021) Nel corso della serata dei duetti di, un clamoroso inconveniente ha spintoad intervenire sul palco e fermaredi un duetto. E’ il bello della diretta, d’altronde, il quale ha ricordato molto lo storico momento tra Bugo e Morgan. Tuttavia, nessun litigio in atto, ma soltanto un problema tecnico che ha ostacolato la performance di Fasma e Nesli. Attimi di esitazione che hanno spinto il conduttore a prendere in mano la situazione. Problemi tecnici al Festival diQuando si è in diretta può accadere, anche se siamo a. Lo sa bene Fasma che, durante la sua esibizione nella puntata dedicata alle cover, è stato costretto adre la performance. Il giovane ...

