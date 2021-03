Sanremo 2021, Aiello ‘flagello di Dio’ è il meme della prima serata del Festival (Di venerdì 5 marzo 2021) Riprendiamo dalle pagelle del nostro Arturo Bandini: “Aiello. “Aiello flagello di Dio”. C’erano molte aspettative su questo brano. E magari il problema è proprio questo. Io ricordo solo di aver sentito urlare. 4“. Questo ‘giudizio’ ha trovato un certo riscontro sui social dove il cantautore è diventato uno dei meme più gettonati della prima serata del Festival. Non è forse un punto d’arrivo essere un meme popolarissimo? Se ne può andare fieri o meno, ma questo è il destino di quasi tutte le cose molto popolari, anche di quelle belle. Figuriamoci quello sbraitare sul palco. Così, la faccia di Aiello viene usata sia per come la foto è stata scattata da qualche utente social in quel momento (“Aiello distorted è già la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Riprendiamo dalle pagelle del nostro Arturo Bandini: “. “flagello di Dio”. C’erano molte aspettative su questo brano. E magari il problema è proprio questo. Io ricordo solo di aver sentito urlare. 4“. Questo ‘giudizio’ ha trovato un certo riscontro sui social dove il cantautore è diventato uno deipiù gettonatidel. Non è forse un punto d’arrivo essere unpopolarissimo? Se ne può andare fieri o meno, ma questo è il destino di quasi tutte le cose molto popolari, anche di quelle belle. Figuriamoci quello sbraitare sul palco. Così, la faccia diviene usata sia per come la foto è stata scattata da qualche utente social in quel momento (“distorted è già la ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - francescogrima8 : RT @rtl1025: La finale di #Sanremo2021 si avvicina, ora sul palco: ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #FinalmenteSanremo ?? VOTA #Dieci di @NaliOffi… - SkyTG24 : #Sanremo2021, #Gaudiano vince tra le Nuove Proposte -