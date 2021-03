Rrahmani, parla l’agente: “Desidera diventare il capitano del Napoli” (Di venerdì 5 marzo 2021) Adrian Aliaj, agente del giocatore del Napoli Amir Rrahmani, ha lasciato qualche dichiarazione al sito “Si Gonfia La Rete”. Adrian Aliaj rilascia alcune dichiarazioni sul … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 5 marzo 2021) Adrian Aliaj, agente del giocatore delAmir, ha lasciato qualche dichiarazione al sito “Si Gonfia La Rete”. Adrian Aliaj rilascia alcune dichiarazioni sul … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

antofns : RT @domenic84448442: @antofns Ti seguo. Hysaj che non parla a Rrahmani non si può vedere nel 2021 - domenic84448442 : @antofns Ti seguo. Hysaj che non parla a Rrahmani non si può vedere nel 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Rrahmani parla Roma - Milan, dentro o fuori. E l'Inter attende con fiducia "Non credo a chi parla di crisi Milan, gli ultimi risultati non sono stati buoni ma non penso che ... Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Ghoulam in difesa, Fabian Ruiz e Bakayoko a centrocampo, Politano,...

De Laurentiis ancora assente in tribuna, stavolta per impegni cinematografici Sull'edizione odierna di Tuttosport si parla dell'ipotetica assenza di De Laurentiis in tribuna. Impegni cinematografici lo tratterranno a ... Ghoulam e Rrahmani titolari CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB ...

Rrahmani, parla l'agente: "Desidera diventare il capitano del Napoli" Forzazzurri Rrahmani, parla l’agente: “Desidera diventare il capitano del Napoli” Adrian Aliaj, agente del giocatore del Napoli Amir Rrahmani, ha lasciato qualche dichiarazione al sito "Si Gonfia La Rete". Adrian Aliaj rilascia alcune ...

Napoli, agente Rrahmani: «Spera di scrivere la storia in azzurro» L’agente di Amir Rrahmani ha parlato degli obiettivi che si è posto il difensore con il Napoli Adrian Aliaj, agente di Amir Rrahmani, ai microfoni del sito Si Gonfia La Rete ha parlato delle recenti p ...

"Non credo a chidi crisi Milan, gli ultimi risultati non sono stati buoni ma non penso che ... Di Lorenzo,, Koulibaly e Ghoulam in difesa, Fabian Ruiz e Bakayoko a centrocampo, Politano,...Sull'edizione odierna di Tuttosport sidell'ipotetica assenza di De Laurentiis in tribuna. Impegni cinematografici lo tratterranno a ... Ghoulam etitolari CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB ...Adrian Aliaj, agente del giocatore del Napoli Amir Rrahmani, ha lasciato qualche dichiarazione al sito "Si Gonfia La Rete". Adrian Aliaj rilascia alcune ...L’agente di Amir Rrahmani ha parlato degli obiettivi che si è posto il difensore con il Napoli Adrian Aliaj, agente di Amir Rrahmani, ai microfoni del sito Si Gonfia La Rete ha parlato delle recenti p ...