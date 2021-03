Perché Zingaretti non farà marcia indietro (Di venerdì 5 marzo 2021) Nicola Zingaretti si è dimesso e non tornerà indietro. Il segretario del Pd è dimissionario e il dibattito che caratterizzerà l’assemblea del partito, stabilita per i giorni del 13 e 14 marzo, non lo farà recedere dalle sue posizioni. Un’anticipazione di quanto ascolterà in questi due giorni a venire è stata possibile coglierla già da ieri. Dopo aver letto il suo “post” sulla sua pagina di Facebook, la quasi totalità degli esponenti del Pd e tantissime voci dalle realtà locali gli hanno chiesto di rimanere al suo posto. Anche gran parte degli oppositori interni si è espressa in tal modo. Ma fino a poco prima di quel cinguettio, le critiche su come aveva gestito il partito sono cresciute di giorno in giorno. Tutto è cominciato durante la crisi di governo, con la caduta del precedente premier Giuseppe Conte, il mandato esplorativo al ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 marzo 2021) Nicolasi è dimesso e non tornerà. Il segretario del Pd è dimissionario e il dibattito che caratterizzerà l’assemblea del partito, stabilita per i giorni del 13 e 14 marzo, non lorecedere dalle sue posizioni. Un’anticipazione di quanto ascolterà in questi due giorni a venire è stata possibile coglierla già da ieri. Dopo aver letto il suo “post” sulla sua pagina di Facebook, la quasi totalità degli esponenti del Pd e tantissime voci dalle realtà locali gli hanno chiesto di rimanere al suo posto. Anche gran parte degli oppositori interni si è espressa in tal modo. Ma fino a poco prima di quel cinguettio, le critiche su come aveva gestito il partito sono cresciute di giorno in giorno. Tutto è cominciato durante la crisi di governo, con la caduta del precedente premier Giuseppe Conte, il mandato esplorativo al ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Zingaretti Zingaretti si dimette da segretario del Pd, Fernando Riccio: "Il circolo di Trani è con te" ... la coesione e l'Unità perché questa crisi la superiamo tutti insieme o non la supera nessuno. Il Partito Democratico ha bisogno di Nicola Zingaretti segretario ed è per questo che gli chiediamo di ...

L'sms di Salvini a Zingaretti dopo le dimissioni 'Zingaretti?' ha aggiunto il segretario della Lega. 'Gli ho già mandato un messaggino ... ma gli ... spero che nel Pd non passino settimane a decidere chi deve fare cosa perché non abbiamo tempo da ...

