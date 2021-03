Paura a Roma: l’appartamento prende fuoco, salvati due coniugi (Di venerdì 5 marzo 2021) Nel corso del pomeriggio di oggi intorno alle ore 14:55, cinque squadre del Comando di Roma sono intervenute per incendio appartamento in Via Renzo da Ceri al civico 108. L’incendio e il salvataggio I Vigili del fuoco hanno estinto un principio di incendio sviluppatosi nella cucina per cause ancora da accertare. Dall’appartamento sono state messi in salvo 2 coniugi risultati poi in buona salute ma in preda a forte spavento. Gli stessi sono stati soccorsi dagli operatori del 118. Il cospicuo fumo ha interessato il vano scale ma non ha provocato ulteriori danni a persone. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 marzo 2021) Nel corso del pomeriggio di oggi intorno alle ore 14:55, cinque squadre del Comando disono intervenute per incendio appartamento in Via Renzo da Ceri al civico 108. L’incendio e il salvataggio I Vigili delhanno estinto un principio di incendio sviluppatosi nella cucina per cause ancora da accertare. Dalsono state messi in salvo 2risultati poi in buona salute ma in preda a forte spavento. Gli stessi sono stati soccorsi dagli operatori del 118. Il cospicuo fumo ha interessato il vano scale ma non ha provocato ulteriori danni a persone. su Il Corriere della Città.

Paura a Roma nord, la disavventura di Luca: "Così sono sfuggito alla carica del cinghiale"

Nel corso del pomeriggio di oggi intorno alle ore 14:55, cinque squadre del Comando di Roma sono intervenute per incendio appartamento in Via Renzo da Ceri al civico 108. L'incendio e il salvataggio I ...