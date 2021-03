Napoli, risolto l’enigma Osimhen: ecco come sta il nigeriano (Di venerdì 5 marzo 2021) Il neurochirurgo Bucciero si è espresso sulle condizioni dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen: l’attaccante può rientrare in campo “Osimhen è abile e arruolabile”. Parola di Alfredo Bucciero, neurochirurgo dell’attaccante nigeriano. Il dottore ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Il calciatore è uscito in barella nel match contro l’Atalanta. Ha perso i sensi dopo uno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 5 marzo 2021) Il neurochirurgo Bucciero si è espresso sulle condizioni dell’attaccante delVictor: l’attaccante può rientrare in campo “è abile e arruolabile”. Parola di Alfredo Bucciero, neurochirurgo dell’attaccante. Il dottore ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Il calciatore è uscito in barella nel match contro l’Atalanta. Ha perso i sensi dopo uno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

