Napoli, crescono i contagi tra i 19 e i 30 anni, «valori di incidenza alti» (Di venerdì 5 marzo 2021) In una sola settimana, tra il 22 e il 28 febbraio, a Napoli i contagi sono aumentati del 49%. Sono stati registrati 1894 casi contro i 1275 della settimana prima. Il Corriere del Mezzogiorno riporta i dati dell'aggiornamento fornito dal Comune in collaborazione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". "Secondo lo studio, l'incidenza settimanale per 100mila abitanti è ora pari a 197 casi. Analizzando il contagio per fasce d'età, lo studio rileva che l'aumento dell'incidenza nell'ultima settimana è evidente in tutte le fasce d'età, con valori 'elevati' nella fascia di età 14-75 anni, ma si sottolinea che si torna ad avere «valori di incidenza alti» nella classe di età compresa tra i 19 e i 30

