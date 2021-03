Monitoraggio, Rt sale a 1,06: quattro regioni e due province verso il rosso (Di venerdì 5 marzo 2021) Veneto e Friuli in arancione, mentre Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Trento e Bolzano rischiano misure più restrittive. Iss-Istat: "Tra marzo e dicembre, 108.178 decessi in più rispetto alla media" Leggi su repubblica (Di venerdì 5 marzo 2021) Veneto e Friuli in arancione, mentre Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Trento e Bolzano rischiano misure più restrittive. Iss-Istat: "Tra marzo e dicembre, 108.178 decessi in più rispetto alla media"

Agenzia_Ansa : L'Rt medio nazionale ha raggiunto quota 1,06. Il dato del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, che… - SkyTG24 : Covid, monitoraggio Iss: 'Rt nazionale sale a 1,06 da 0,99' - ilCogito : RT @Open_gol: ??Per la prima volta in 7 settimane, l'indice Rt raggiunge quota 1,06. Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è… - EmMicucci : RT @Agenzia_Ansa: L'Rt medio nazionale ha raggiunto quota 1,06. Il dato del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, che sara'… - Open_gol : ??Per la prima volta in 7 settimane, l'indice Rt raggiunge quota 1,06. Il numero di persone ricoverate in terapia in… -