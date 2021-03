Mondiali Juniores | top ten sfiorata in gigante per Matteo Bendotti

(Di venerdì 5 marzo 2021) Giovanni Franzoni sembra averci preso gusto e, dopo l’oro in super, è salito nuovamente sul podio deiin corso a Bansko. Il 19enne bresciano ha infatti colto la piazza d’onore nella prova di slalommettendosi così al collo la seconda medaglia della rassegna iridata. Terzo dopo la prima discesa, la promessa dello sci azzurro si è dovuto arrendere soltanto all’austriaco Lukas Feurstein che si è preso la rivincita precedendo di 72 centesimi il portacolori delle Fiamme Gialle. Particolarmente soddisfatto per il risultato ottenuto, Franzoni ha deciso di dedicare l’argento al compagno Filippo Della Vite, uscito dopo solo poche porte a causa di un errore. “Oggi Feurstein è stato bravissimo, ha sciato forte sia nella prima che nella seconda manche. Io ultimamente ero un po’ in calo in ...

'L'oro non era alla mia portata' Si tratta della medaglia maschile numero 60 per l'Italia nella storia deijunior e segue di due anni l'argento ottenuto in Val di Fassa da Tobias Kastlunger, ...BANSKO (BULGARIA) – "L'oro e' l'oro, se ieri ero felicissimo oggi sono molto felice. La medaglia di oggi la dedico a Pippo (Filippo Della Vite, ndr) perche' se la sarebbe meritata e sta sciando fortis ...In ogni caso, non credo che sarei riuscito a prendere l'oro', ha detto con sincerità l'azzurro Io ero un po' in calo in gigante, per molte ragioni, ma sono contento di aver tirato fuori una bella seco ...