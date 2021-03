Milan-Inter, sanzionati 20 tifosi per assembramento al derby. Altri 5 indagati per aggressione (Di venerdì 5 marzo 2021) Le immagini avevano documentato assembramenti di migliaia di persone senza distanziamento né mascherine, avvenuti il 21 febbraio nei pressi dello stadio Meazza tra le 11 e le 14. E ora, proprio grazie ai video, la polizia ha identificato e sanzionato i primi tifosi – al momento sono una ventina – del Milan e dell’Inter che non hanno osservato le prescrizioni per il contenimento della pandemia in occasione del derby cittadino a Milano. La Digos sta eseguendo anche delle perquisizioni nei confronti di 5 tifosi Interisti indagati per le lesioni causate a un giovane supporter Milanista. In particolare, secondo le indagini, dopo le 14, nelle fasi di deflusso dallo stadio, in via Caprilli, nelle vicinanze dello stadio, un gruppo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Le immagini avevano documentato assembramenti di migliaia di persone senza distanziamento né mascherine, avvenuti il 21 febbraio nei pressi dello stadio Meazza tra le 11 e le 14. E ora, proprio grazie ai video, la polizia ha identificato e sanzionato i primi– al momento sono una ventina – dele dell’che non hanno osservato le prescrizioni per il contenimento della pandemia in occasione delcittadino ao. La Digos sta eseguendo anche delle perquisizioni nei confronti di 5istiper le lesioni causate a un giovane supporterista. In particolare, secondo le indagini, dopo le 14, nelle fasi di deflusso dallo stadio, in via Caprilli, nelle vicinanze dello stadio, un gruppo di ...

