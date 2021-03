Milan-Inter | il derby non è finito | arrivano le sanzioni per i tifosi | News

Inter : ?? | RISCALDAMENTO ???? Milan #Skriniar ???? Romelu #Lukaku ???? Christian #Eriksen ???? Alessandro #Bastoni #ParmaInter… - capuanogio : La media punti nel 2021: #Atalanta 2,36 (26 in 11 partite) #Inter 2,30 (23/10) #Juventus 2,27 (25/11) #Lazio 2,… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Parma 0-2* Inter Milan *(Sanchez 62‘) #SSFootball - Lautaresque : @matteo_milan91 Io sto parlando del fatto che siamo oggettivamente superiori negli ultimi anni, a prescindere da tr… - FPaffy : Derby #Milano, video incastra 5 ultrà dell'Inter che massacrano a calci un tifoso del Milan. Le merde aggrediscono… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter

Sky Sport

Il gap tra gli attaccanti diE proprio l'impatto delle punte sulla stagione dell'è stato il tema di un post di Fabio Ravezzani , c he dopo l'incontro ha voluto sottolineare la ...Dallo scorso giugno in avanti ilha perso una sola trasferta in Serie A (14V, 3N), solamente ...- Atalanta (lunedì 8 marzo, ore 20.45) 63 vittorie per l', 32 pareggi e 24 successi dell'...La Polizia di Stato di Milano, grazie alla visione di immagini e video, ha identificato e sanzionato i primi tifosi del Milan e dell'Inter che non hanno osservato le prescrizioni per ...Il Milan è il più vicino in classifica, ma sembra in frenata; la Juventus ha le qualità per ambire alla rimonta, ma serve un cambio di passo; pazza idea Atalanta, se lunedì dovesse battere la capolist ...