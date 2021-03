“Mi chiamo Matilde Gioli e nella vita faccio l’attrice”: chi è l’ospite della quarta serata di Sanremo? (Di venerdì 5 marzo 2021) Matilde Gioli sarà una delle ospiti di questa sera a Sanremo, scopriamo tutto su di lei: età, carriera e vita privata dell’attrice. Una delle tematiche sempre presenti sul palco di Sanremo di quest’anno è la crisi del settore dello spettacolo. Ieri il compito di dare voce a tutti quei lavoratori dello spettacolo rimasti orfani di una professione da quando è cominciata la pandemia è stata Antonella Ferrari. Il suo intervento è stato molto toccante, visto che il monologo presentato aveva il compito di fare luce sul problema della diagnosi della sclerosi multipla. Concluso il bellissimo monologo, l’attrice ha ricordato a tutti come da un anno a questa parte il teatro sia rimasto fermo a causa delle restrizioni. ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 5 marzo 2021)sarà una delle ospiti di questa sera a, scopriamo tutto su di lei: età, carriera eprivata del. Una delle tematiche sempre presenti sul palco didi quest’anno è la crisi del settore dello spettacolo. Ieri il compito di dare voce a tutti quei lavoratori dello spettacolo rimasti orfani di una professione da quando è cominciata la pandemia è stata AntoFerrari. Il suo intervento è stato molto toccante, visto che il monologo presentato aveva il compito di fare luce sul problemadiagnosisclerosi multipla. Concluso il bellissimo monologo,ha ricordato a tutti come da un anno a questa parte il teatro sia rimasto fermo a causa delle restrizioni. ...

sstraightnogay : @d3fencelesSam_ NIALL,LET ME TREAT YA TO A DRINK FUCK OFF no ok mi chiamo matilde mi fa schifo il mio nome :) - ICARVSMATH : @robslovesfeels @mtldhar io mi chiamo Matilde con la e ahsjajah però mi sono sentita presa in causa lo stesso ahhajajaha - vitapaaranoia : CIAO MI CHIAMO MATILDE E NON SONO PRONTA A LASCIARE FULMINACCI NELLE MANI DI CHIUNQUE #Sanremo2021 - CedrataDiggory : allora mi chiamo Matilde ed i miei pronomi sono she/her -