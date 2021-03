METEO WEEKEND: cenni di CAMBIAMENTO, torna il FREDDO e la PIOGGIA (Di venerdì 5 marzo 2021) L’anticiclone subtropicale oramai da più giorni sta mostrando i suoi primi accenni di decadimento. Le cause principali sono attribuibili a un continuo susseguirsi di perturbazioni atlantiche che insistono nel transitare sull’Europa settentrionale. Dalla giornata di venerdì una vasta saccatura tra la Penisola Scandinava e la Russia europea traslerà verso l’Europa centrale, accostandosi Oltralpe dalle primissime ore di venerdì 05 marzo con un debole fronte FREDDO. Seguirà un significativo calo delle temperature massime, soprattutto per l’Italia Nord-orientale e parte della Pianura Padano-veneta con la neve che tornerà ad imbiancare le zone alpine e prealpine a quote di alta collina. L’Italia centrale compresi gli Appennini ed il Lazio non saranno coinvolti direttamente dal frammento più intenso della perturbazione. In alta quota scorrerà una ... Leggi su funweek (Di venerdì 5 marzo 2021) L’anticiclone subtropicale oramai da più giorni sta mostrando i suoi primi acdi decadimento. Le cause principali sono attribuibili a un continuo susseguirsi di perturbazioni atlantiche che insistono nel transitare sull’Europa settentrionale. Dalla giornata di venerdì una vasta saccatura tra la Penisola Scandinava e la Russia europea traslerà verso l’Europa centrale, accostandosi Oltralpe dalle primissime ore di venerdì 05 marzo con un debole fronte. Seguirà un significativo calo delle temperature massime, soprattutto per l’Italia Nord-orientale e parte della Pianura Padano-veneta con la neve che tornerà ad imbiancare le zone alpine e prealpine a quote di alta collina. L’Italia centrale compresi gli Appennini ed il Lazio non saranno coinvolti direttamente dal frammento più intenso della perturbazione. In alta quota scorrerà una ...

