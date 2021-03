L’Eredità, Martina Crocchia cade su Forrest Gump: tocca a Yuri (Di venerdì 5 marzo 2021) Colpo di scena a L’Eredità, nel triello Martina Crocchia cade su Forrest Gump: tocca a Yuri tentare la Ghigliottina, come è andata. (screenshot video)Si è dimostrata molto preparata anche stasera Martina Crocchia, una delle nuove campionesse de L’Eredità: proprietaria di una scuola di pole dance ed essa stessa pole dancer, la ragazza ama il mare e la musica. In due serate è arrivata fino alla Ghigliottina, ma poi ha mancato l’occasione di vincere: in particolare, il 2 marzo non ce l’ha fatta per un “capello”. Leggi anche -> Federica Antonielli, la domanda di Insinna alL’Eredità: “Che roba è?” Era riuscita ad arrivare fino in fondo, addirittura con un solo ... Leggi su ck12 (Di venerdì 5 marzo 2021) Colpo di scena a, nel triellosutentare la Ghigliottina, come è andata. (screenshot video)Si è dimostrata molto preparata anche stasera, una delle nuove campionesse de: proprietaria di una scuola di pole dance ed essa stessa pole dancer, la ragazza ama il mare e la musica. In due serate è arrivata fino alla Ghigliottina, ma poi ha mancato l’occasione di vincere: in particolare, il 2 marzo non ce l’ha fatta per un “capello”. Leggi anche -> Federica Antonielli, la domanda di Insinna al: “Che roba è?” Era riuscita ad arrivare fino in fondo, addirittura con un solo ...

