Le Mans 2021, ufficiale il rinvio ad agosto (Di venerdì 5 marzo 2021) Come nel 2020, anche nel 2021 cambiano le date della 24 ore di Le Mans. Con un comunicato stampa, la FIA e l’ACO hanno annunciato che la maratona francese non si disputerà più il 12 ed il 13 giugno, ma il 21 ed il 22 agosto, cioè alla fine dell’estate. Le ragioni sono legate alla pandemia, ma in maniera diversa da quella che potreste pensare. Ulteriori dettagli sull’organizzazione saranno pubblicati entro fine aprile. La 24 ore di Le Mans 2021 segnerà il debutto della nuova classe Hypercar, che da quest’anno sostituirà la LMP1. Toyota ha già presentato la sua vettura, mentre è in fase di collaudo la sua prima rivale diretta, la Glickenhaus. Peugeot approderà nel 2022, la Ferrari nel 2023. ufficiale: Ferrari torna a Le Mans nel 2023! Peugeot svela i dettagli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) Come nel 2020, anche nelcambiano le date della 24 ore di Le. Con un comunicato stampa, la FIA e l’ACO hanno annunciato che la maratona francese non si disputerà più il 12 ed il 13 giugno, ma il 21 ed il 22, cioè alla fine dell’estate. Le ragioni sono legate alla pandemia, ma in maniera diversa da quella che potreste pensare. Ulteriori dettagli sull’organizzazione saranno pubblicati entro fine aprile. La 24 ore di Lesegnerà il debutto della nuova classe Hypercar, che da quest’anno sostituirà la LMP1. Toyota ha già presentato la sua vettura, mentre è in fase di collaudo la sua prima rivale diretta, la Glickenhaus. Peugeot approderà nel 2022, la Ferrari nel 2023.: Ferrari torna a Lenel 2023! Peugeot svela i dettagli ...

