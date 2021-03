Italia in lutto: è morto di covid (Di venerdì 5 marzo 2021) È morto l’ex sindaco di Milano Carlo Tognoli: stava lottando contro il covid. In tanti lo ricorderanno per essere stato oltre il primo cittadino del capoluogo lombardo, anche più volte ministro, deputato e eurodeputato. #FOTO A FINE ARTICOLO Non solo uomo politico: è stato anche un importante giornalista. È morto l'ex sindaco di Milano Carlo Tognoli: ha perso la sua battaglia contro il covid a 83 anni. In tanti lo ricorderanno per essere stato oltre che il primo cittadino del capoluogo lombardo, anche più volte ministro, deputato e eurodeputato. Non solo uomo politico, ma anche un importante giornalista. Ha guidato palazzo Marino dal maggio 1976 al dicembre 1986 passando alla storia per essere stato il più giovane sindaco della città: a capo della giunta arriva dopo un periodo da assessore all'Assistenza ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 5 marzo 2021) Èl’ex sindaco di Milano Carlo Tognoli: stava lottando contro il. In tanti lo ricorderanno per essere stato oltre il primo cittadino del capoluogo lombardo, anche più volte ministro, deputato e eurodeputato. #FOTO A FINE ARTICOLO Non solo uomo politico: è stato anche un importante giornalista. Èl'ex sindaco di Milano Carlo Tognoli: ha perso la sua battaglia contro ila 83 anni. In tanti lo ricorderanno per essere stato oltre che il primo cittadino del capoluogo lombardo, anche più volte ministro, deputato e eurodeputato. Non solo uomo politico, ma anche un importante giornalista. Ha guidato palazzo Marino dal maggio 1976 al dicembre 1986 passando alla storia per essere stato il più giovane sindaco della città: a capo della giunta arriva dopo un periodo da assessore all'Assistenza ...

DigitalMatt3 : RT @DigitalMatt3: Mi dispiace che Zingaretti si sia dimesso tutta l'Italia è a lutto per questo, abbiamo perso un grande statista e un poli… - DigitalMatt3 : Mi dispiace che Zingaretti si sia dimesso tutta l'Italia è a lutto per questo, abbiamo perso un grande statista e u… - Italia_Notizie : 'Italia in lutto', 'C'è un segreto...': Al Bano e Zanicchi sulla crisi di Sanremo - VivoinGermania : @agorarai @iosonocarrara Dovevi venire vestita a lutto! Cotica comunista! Voi non pensate all’Italia ma alle poltro… - FantasminoI : @agorarai @MarcoRevelli1 Oggi agorà doveva chiudere per lutto il PD è morto dopo aver abbracciato conte e i5 sta… -