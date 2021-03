Il "first reaction: shock!" di Renzi diventa lo slogan del Tinder per i cani (Di venerdì 5 marzo 2021) Quando il marketing attinge dalla politica. Dopo essere diventata nei mesi scorsi un tormentone virale sui social, ora l’espressione “first reaction: shock!”, utilizzata da Matteo Renzi in un’intervista in inglese alla Bbc, è diventata lo slogan su un enorme schermo pubblicitario a led che da questa mattina attira l’attenzione di molti passanti lungo via del Corso, a Roma. La scritta campeggia a caratteri bianchi su sfondo verde, accanto al primo piano di un cane con la bocca spalancata, protagonista della campagna per pubblicizzare una “dating app per gli amici a quattro zampe”. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Quando il marketing attinge dalla politica. Dopo essereta nei mesi scorsi un tormentone virale sui social, ora l’espressione “”, utilizzata da Matteoin un’intervista in inglese alla Bbc, èta losu un enorme schermo pubblicitario a led che da questa mattina attira l’attenzione di molti passanti lungo via del Corso, a Roma. La scritta campeggia a caratteri bianchi su sfondo verde, accanto al primo piano di un cane con la bocca spalancata, protagonista della campagna per pubblicizzare una “dating app per gli amici a quattro zampe”.

