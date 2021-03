GPS graduatorie: certificazioni informatiche, linguistiche e CLIL. Quanti punti valgono, tutti i chiarimenti del Ministero (Di venerdì 5 marzo 2021) L’ Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 Luglio 2020, ha trasformato le graduatorie di istituto per il personale docente in graduatorie provinciali supplenze (GPS). Lo scorso agosto i docenti hanno prodotto istanza per l’inserimento o aggiornamento delle GPS e delle graduatorie di istituto che ricordiamo saranno valide per il biennio 2020/21 e 2021/22. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 marzo 2021) L’ Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 Luglio 2020, ha trasformato ledi istituto per il personale docente inprovinciali supplenze (GPS). Lo scorso agosto i docenti hanno prodotto istanza per l’inserimento o aggiornamento delle GPS e delledi istituto che ricordiamo saranno valide per il biennio 2020/21 e 2021/22. L'articolo .

zazoomblog : Certificazioni linguistiche e CLIL: come aggiungere fino a 9 punti nelle graduatorie GPS. - zazoomblog : Certificazioni linguistiche e CLIL: come aggiungere fino a 9 punti nelle graduatorie GPS. - Roberto_Bosio : GPS graduatorie provinciale seconda fascia, docenti senza i 24 CFU non hanno diritto a inserimento “con riserva”… - orizzontescuola : GPS graduatorie provinciale seconda fascia, docenti senza i 24 CFU non hanno diritto a inserimento “con riserva” - zazoomblog : GPS graduatorie supplenze cos’è il servizio aspecifico e quanti punti vale - #graduatorie #supplenze #cos’è -