Elon Musk vuole creare una città tutta sua (Di venerdì 5 marzo 2021) Elon Musk ora vuole costruire un'intera città tutta sua in Texas, e ha anche scelto il nome: si chiamerà Starbase. Lo ha annunciato su Twitter con un cinguettio di appena sei parole che, come sempre, ha mandato i suoi 48 milioni di follower in visibilio: ora che scriviamo conta quasi 14mila retweet, e 216mila «mi piace»: https://twitter.com/ElonMusk/status/1366848696298561536La città sarà nel sud del Texas, a Boca Chica, sede della base di Space X (che ha appena sperimentato il nuovo prototipo del razzo Starship per i viaggi su Marte, esploso però - in modo molto simile ai primi due - poco dopo un atterraggio riuscito). Musk intende non solo cambiarne il nome (in Starbase appunto), ma soprattutto trasformare questa zona praticamente ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 5 marzo 2021)oracostruire un'interasua in Texas, e ha anche scelto il nome: si chiamerà Starbase. Lo ha annunciato su Twitter con un cinguettio di appena sei parole che, come sempre, ha mandato i suoi 48 milioni di follower in visibilio: ora che scriviamo conta quasi 14mila retweet, e 216mila «mi piace»: https://twitter.com//status/1366848696298561536Lasarà nel sud del Texas, a Boca Chica, sede della base di Space X (che ha appena sperimentato il nuovo prototipo del razzo Starship per i viaggi su Marte, esploso però - in modo molto simile ai primi due - poco dopo un atterraggio riuscito).intende non solo cambiarne il nome (in Starbase appunto), ma soprattutto trasformare questa zona praticamente ...

