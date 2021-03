Clean Cities, viaggio in 14 tappe per una nuova mobilità urbana (Di venerdì 5 marzo 2021) (Adnkronos) - Per una ripartenza ecologica e sostenibile che inizi dalle città. Nasce la nuova campagna di Legambiente 'Clean Cities': dall'8 marzo al 9 aprile, un viaggio in 14 capoluoghi italiani, da Nord a Sud, per promuovere una nuova mobilità urbana: più elettrica, più sicura e più condivisa, cercando di spingere i processi politici locali verso misure di mobilità sostenibile e rendendo permanenti quelle eventualmente adottate in fase di emergenza. La campagna Clean Cities, nata in sostituzione della storica campagna Treno Verde, che quest'anno si è fermata a causa dell'emergenza sanitaria, ne assorbe gli obiettivi e i contenuti, e come questa si articolerà in tappe: quattordici quelle della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) (Adnkronos) - Per una ripartenza ecologica e sostenibile che inizi dalle città. Nasce lacampagna di Legambiente '': dall'8 marzo al 9 aprile, unin 14 capoluoghi italiani, da Nord a Sud, per promuovere una: più elettrica, più sicura e più condivisa, cercando di spingere i processi politici locali verso misure disostenibile e rendendo permanenti quelle eventualmente adottate in fase di emergenza. La campagna, nata in sostituzione della storica campagna Treno Verde, che quest'anno si è fermata a causa dell'emergenza sanitaria, ne assorbe gli obiettivi e i contenuti, e come questa si articolerà in: quattordici quelle della ...

