Cinema: addio a Joan Weldon, star del cult movie 'assalto alla Terra' Los Angeles, 5 mar. - (Adnkronos) - L'attrice e cantante statunitense Joan Weldon, star del cult movie dell'horror fantascientifico "assalto alla Terra", è morta nella sua casa di Fort Lauderdale, in Florida, all'età di 90 anni. La scomparsa è avvenuta lo scorso 11 febbraio ma l'annuncio è stato dato dalla famiglia solo oggi, come riferisce "The Hollywood Reporter". Nata a San Francisco, in California, il 5 agosto 1930, Joan Weldon iniziò la carriera come cantante lirica alla San Francisco Opera Company, dove venne notata da un agente della Warner Brothers che la mise subito sotto contratto. Negli '50 fu protagonista di una breve ma intensa attività Cinematografica,

