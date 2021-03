Chi è Boss Doms | a Sanremo compagno d’arte di Achille Lauro | chitarrista | produttore musicale e tanto altro

(Di venerdì 5 marzo 2021), nomedi Edoardo Manozzi, è ildi, di cuisi parla. Già in scena durante le scorse edizioni del Festival di, parteciperà alla messa in scena del quarto quadro diper il Festival dedicato al Punk Rock. Chi èClasse 1988, nato a Roma è un artista poliedrico dalle mille sfaccettaure:discografico, compositore, arrangiatore, fonico… salito alla ribalta popolare grazie alle sue partecipazioni al Festival diaccanto adcon Rolls Royce e Me ne frego....

Se non azzardano i debuttantialtri? Wrongonyou con "Lezioni di volo" e chitarra, canzone ... Achille Lauro gioca sulla sorpresa e offre 'un quadro di punk rock insieme aDoms' e a un ospite ...Insieme al cantante stasera ci sarà il fidatissimoDoms, con il quale aveva partecipato alla scorsa edizione del Festival di Sanremo. Approfondisci: Davide Shortyè: da X - Factor alla ...Affari a Milano, interessi in Sicilia: è stato arrestato un anno fa nel blitz contro la mafia dell'Acquasanta. Piani per infiltrarsi nelle imprese ...Valentina Pegorer e Boss Doms, l'amore iniziato a Pechino Express. Poi il bacio sudato e rubato al ritorno in Italia. Lui stasera sarà al fianco di Lauro ...