Caso Attanasio | ucciso il procuratore che indagava sulla sua morte

12.46, ucciso giudice in Congo E' stato ucciso in Congo il magistrato militare che indagava sull'agguato in cui sono morti l'ambasciatore italiano, il carabiniere Iacovacci e l'...Le analogie con ilMoltissime le analogie tra l'esecuzione del procuratore e le circostanze in cui ha trovato la morte: non solo la strada (la stessa), ma anche le modalità ...Il procuratore William Hassani, che indagava sul caso dell’ambasciatore Luca Attanasio, morto in Congo, è stato ucciso in un’imboscata William Hassani, così si chiamava il procuratore che indagava ...Stessa strada, stessa modalità e un meeting ai massimi livelli sul massacro di Kibumba. Il caso Attanasio, una serie di coincidenze. I fatti del caso Attanasio che riguardano questa seconda imboscata ...