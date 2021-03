Cappetta lascia | lavoro proficuo e armonia con le istituzioni

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Con ogni probabilità, il Prefetto di Benevento Francesco Antonioraggiungerà la nuova destinazione alla guida della Prefettura di Campobasso entro due settimane, mentre al suo posto subentrerà Carlo Torlontano, Prefetto di prima nomina. A poche ore dalla notizia del provvedimento di trasferimento firmato dal Ministro dell’Interno Lamorgese, abbiamo raccolto impressioni e commenti dell’alto funzionario dello Stato su questi circa trenta mesi nel capoluogo sannita., che di fatto è stato promosso perché Campobasso è capoluogo della Regione Molise e questo a dimostrazione dell’apprezzamento del Governo per ilda lui svolto nel Sannio, non ha mancato di fare riferimento nel corso del colloquio ad uno degli aspetti più delicati e spinosi della sua gestione: ovvero quello della ...

Ultime Notizie dalla rete : Cappetta lascia

LabTV

Il Consiglio dei ministri ha deliberato un movimento di prefetti. Francesco Antonio, da prefetto di Benevento, è destinato a guidare la Prefettura di Campobasso. E Vincenzo Calleala prefettura di Isernia per un incarico in Sicilia CreditsIl Consiglio dei ministri ha deliberato un movimento di prefetti. Francesco Antonio, da prefetto di Benevento, è destinato a guidare la Prefettura di Campobasso. E Vincenzo Calleala prefettura di Isernia per un incarico in Sicilia CreditsIl Consiglio dei Ministri ha deliberato su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, il conferimento dell’incarico di Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al Pr ...Sarà il dottor Francesco Antonio Cappetta il nuovo prefetto di Campobasso. Lo ha nominato questo pomeriggio il Consiglio dei Ministri presieduto dal ...