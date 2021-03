BTS superano Taylor Swift per vendite (Di venerdì 5 marzo 2021) Un’altra grande vittoria per i BTS: nelle loro mani ricade il risultato per l’album più venduto di tutto l’anno 2020, battendo anche Taylor Swift. Come hanno fatto i BTS a battere Taylor Swift Il percorso a caccia di record di BTS non conosce rivali. Proprio nessuno, nemmeno l’artista che da sempre ha fatto suoi i record più ambiti del mondo. È stato di recente annunciato infatti che i BTS hanno battuto anche Taylor Swift, ed è l’ennesima conferma che il 2020, nel bene e nel male, è stato il loro anno. In cosa il gruppo più rappresentativo della Corea è riuscito a superare la Reginetta d’America? La chiave di volta è stata il rilascio degli ultimi due album degli artisti, che hanno entrambi sorpreso i loro fan con un’insolita doppietta di nuovi lavori. I BTS hanno rilasciato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) Un’altra grande vittoria per i BTS: nelle loro mani ricade il risultato per l’album più venduto di tutto l’anno 2020, battendo anche. Come hanno fatto i BTS a battereIl percorso a caccia di record di BTS non conosce rivali. Proprio nessuno, nemmeno l’artista che da sempre ha fatto suoi i record più ambiti del mondo. È stato di recente annunciato infatti che i BTS hanno battuto anche, ed è l’ennesima conferma che il 2020, nel bene e nel male, è stato il loro anno. In cosa il gruppo più rappresentativo della Corea è riuscito a superare la Reginetta d’America? La chiave di volta è stata il rilascio degli ultimi due album degli artisti, che hanno entrambi sorpreso i loro fan con un’insolita doppietta di nuovi lavori. I BTS hanno rilasciato ...

BTS_italia_twt_ : L'MV di #Dynamite' di ha superato 880 milioni di visualizzazioni su YouTube. Con ciò i BTS superano i 18,3 miliard… - AlessiaPirovano : RT @italianarmyfam_: ??L’ultimo tweet di #JUNGKOOK ha sorpassato 1 MILIONE di retweet in solo 12 ore e 57 minuti! Jungkook diventa il primo… - APIIeia : RT @italianarmyfam_: ??L’ultimo tweet di #JUNGKOOK ha sorpassato 1 MILIONE di retweet in solo 12 ore e 57 minuti! Jungkook diventa il primo… - alykisaragi : RT @italianarmyfam_: ??L’ultimo tweet di #JUNGKOOK ha sorpassato 1 MILIONE di retweet in solo 12 ore e 57 minuti! Jungkook diventa il primo… - GesuatoGiada : RT @italianarmyfam_: ??L’ultimo tweet di #JUNGKOOK ha sorpassato 1 MILIONE di retweet in solo 12 ore e 57 minuti! Jungkook diventa il primo… -

Ultime Notizie dalla rete : BTS superano Blackpink, come si diventa popstar mondiali Oltre a Blackpink e BTS, ci si trovano anche le Twice . Ma non è l'unica vetta raggiunta dalle ... Le visualizzazioni complessive ai loro videoclip superano i 13 miliardi. YouTube ha anche confermato al ...

I BTS superano i Beatles (e l'Italia ha le sue responsabilità) Rockit BTS superano Taylor Swift per vendite I BTS sono il gruppo di maggior successo commerciale dell'anno 2020: battendo anche popstar come Taylor Swift e Ariana Grande ...

La radio tedesca Bayern 3 nella bufera per frasi razziste contro i BTS Ma in questo caso, ha superato il limite con la sua scelta di parole. Nel tentativo di dire la propria opinione ironicamente e con deliberata eccessiva indignazione, ha ferito i sentimenti dei fan dei ...

