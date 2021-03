Borse 5 marzo, Piazza Affari in rosso. La Cina prevede un crescita del 6 per cento nel 2021 (Di sabato 6 marzo 2021) Borse 5 marzo. Piazza Affari in rosso. Lo spread resta stabile in area 106 punti. MILANO – Borse 5 marzo. Prima settimana che si è conclusa in rosso per i mercati. Le parole di Jerome Powell sull’inflazione non hanno consentito ai listini di chiudere in positivo. Le restrizioni dovute alla pandemia e il ritardo dei vaccini continuano a pesare sugli indici. Chi guarda, invece, con fiducia al futuro è la Cina. Nelle ultime previsioni è stata ipotizzata una crescita del 6% nel 2021. Cifre molto importanti dopo un anno molto difficile per la pandemia. Il Paese sembra essere ormai uscito definitivamente dal coronavirus, ma l’attenzione continua a restare molto alta. Borse 5 ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 marzo 2021)in. Lo spread resta stabile in area 106 punti. MILANO –. Prima settimana che si è conclusa inper i mercati. Le parole di Jerome Powell sull’inflazione non hanno consentito ai listini di chiudere in positivo. Le restrizioni dovute alla pandemia e il ritardo dei vaccini continuano a pesare sugli indici. Chi guarda, invece, con fiducia al futuro è la. Nelle ultime previsioni è stata ipotizzata unadel 6% nel. Cifre molto importanti dopo un anno molto difficile per la pandemia. Il Paese sembra essere ormai uscito definitivamente dal coronavirus, ma l’attenzione continua a restare molto alta.5 ...

