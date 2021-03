Bloccati i vaccini italiani, l’Australia reagisce con rabbia. Ma ne aveva già ricevuti 300mila… (Di venerdì 5 marzo 2021) l’Australia non ci sta. Dura reazione contro l’iniziativa dell’Italia di bloccare l’esportazione dei vaccini AstraZeneca. «Questa è una dimostrazione di quanto bene continui a fare l’Australia rispetto alla disperazione di altri Paesi». Il ministro australiano delle Finanze, Simon Birmingham, ne ha parlato in tv dopo che ieri l’Italia ha bloccato l’invio di 250mila dosi del vaccino AstraZeneca-Oxford. L’Italia si è mossa dopo che la casa farmaceutica non ha rispettato gli impegni contrattuali con l’Unione Europea. AstraZeneca, la richiesta alla Ue Roma ha notificato a Bruxelles la sua proposta di blocco alla fine della scorsa settimana in virtù delle leggi sulla trasparenza delle esportazioni di vaccini anti-Covid al di fuori dell’Unione. La notizia dello stop è stata riportata dal Financial Times e ha subito creato ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 marzo 2021)non ci sta. Dura reazione contro l’iniziativa dell’Italia di bloccare l’esportazione deiAstraZeneca. «Questa è una dimostrazione di quanto bene continui a farerispetto alla disperazione di altri Paesi». Il ministro australiano delle Finanze, Simon Birmingham, ne ha parlato in tv dopo che ieri l’Italia ha bloccato l’invio di 250mila dosi del vaccino AstraZeneca-Oxford. L’Italia si è mossa dopo che la casa farmaceutica non ha rispettato gli impegni contrattuali con l’Unione Europea. AstraZeneca, la richiesta alla Ue Roma ha notificato a Bruxelles la sua proposta di blocco alla fine della scorsa settimana in virtù delle leggi sulla trasparenza delle esportazioni dianti-Covid al di fuori dell’Unione. La notizia dello stop è stata riportata dal Financial Times e ha subito creato ...

