Bianca Guaccero canta con Aleandro Baldi, momento emozionante-VIDEO (Di venerdì 5 marzo 2021) La Guaccero a Detto Fatto canta insieme ad Aleandro Baldi, un duetto emozionante e travolgente davvero unico Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@BiancaGuacceroreal) Bianca Guaccero in studio a Detto Fatto canta un brano emozionante insieme ad Aleandro Baldi. Lei è perfetta, lui stona un pò ma l’esibizione L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 5 marzo 2021) Laa Detto Fattoinsieme ad, un duettoe travolgente davvero unico Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real)in studio a Detto Fattoun branoinsieme ad. Lei è perfetta, lui stona un pò ma l’esibizione L'articolo proviene da YesLife.it.

BlogSocialTv1 : Ieri pomeriggio @RaiDue #DettoFatto segna il 5.2% 592.000 spettatori @bianca_guaccero @ludimeo #ascoltitv… - Dansai75 : RT @DettoFattoRai2: ?? A #dettofattorai @bianca_guaccero rivela ? 'Non mi è mai capitato di interpretare una suora, ho sempre interpretato l… - Dansai75 : RT @AmoreSempliceee: #DettoFattoRai Stupendi @baldiofficial e @bianca_guaccero ?????? Inimitabili, grazie! ?? - LoveLodovicaITA : Bianca come me!! Inizia a cantare Arisa e io inizio ad avere gli occhi lucidi?? IMMENSE entrambe?? @ARISA_OFFICIAL… - Frances99309697 : RT @AmoreSempliceee: #DettoFattoRai Stupendi @baldiofficial e @bianca_guaccero ?????? Inimitabili, grazie! ?? -