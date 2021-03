Apple, al via l'indagine in UK per presunta competizione sleale (Di venerdì 5 marzo 2021) L'Autorità britannica per la concorrenza e i mercati (CMA) ha avviato un'indagine su Apple per sospetti comportamenti anticoncorrenziali. L'ente afferma di aver ricevuto reclami riguardanti i termini e le condizioni "iniqui e anticoncorrenziali" di Apple per gli sviluppatori di app, comprese le commissioni del 30%. L'indagine valuterà se Apple abbia una posizione dominante in relazione alla distribuzione di app sui dispositivi Apple nel Regno Unito e, in tal caso, se il produttore di iPhone imponga clausole abusive ai creatori che utilizzano l'App Store. "Tutte le app disponibili tramite l'App Store devono essere approvate da Apple, con questa approvazione che dipende dal fatto che gli sviluppatori accettano determinati termini. I reclami degli sviluppatori si ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 marzo 2021) L'Autorità britannica per la concorrenza e i mercati (CMA) ha avviato un'super sospetti comportamenti anticoncorrenziali. L'ente afferma di aver ricevuto reclami riguardanti i termini e le condizioni "iniqui e anticoncorrenziali" diper gli sviluppatori di app, comprese le commissioni del 30%. L'valuterà seabbia una posizione dominante in relazione alla distribuzione di app sui dispositivinel Regno Unito e, in tal caso, se il produttore di iPhone imponga clausole abusive ai creatori che utilizzano l'App Store. "Tutte le app disponibili tramite l'App Store devono essere approvate da, con questa approvazione che dipende dal fatto che gli sviluppatori accettano determinati termini. I reclami degli sviluppatori si ...

