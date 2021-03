Almanacco del 05-03-2021 ore 07 | 30

(Di venerdì 5 marzo 2021)del giorno e meno male che venerdì e venerdì e venerdì 5 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Adriano Martire Adriano che deriva dal latino Adriano significa abitanti o proveniente da Atria o Adria Con riferimento alle città di Atri in provincia di Teramo Adria in provincia di Rovigo proprio voi le quali si contendono anche l’onore di aver dato il nome al mare Adriatico ci dice il proverbio di oggi la tramontana la pioggia ti è lontana sono una pioggia di Pier Paolo Pasolini Lucio Battisti Eva Mendes e noi andiamo a fare subito gli audio Giusy Sì gli auguri Roger andiamo a fare gli auguriandiamo a fare a Francesca Alessandro e Caterina e subito dopo i più veloci più rapidi che ci hanno raggiunto oggi sono Miriam Vivian Emilia petrana Silvia le più rapide che hanno scritto e ci hanno raggiunto in questa giornata con voi andiamo a ...

5 Marzo 1943 – Primo volo del Gloster Meteor, primo jet da combattimento Britannico - 5 Marzo 1936 – Primo volo del caccia Spitfire Type 300 - 5 Marzo 1876 – Nel pomeriggio esce il primo numero del quotidiano Corriere della Sera

GROSSETO " Venerdì 5 marzo , san Teofilo vescovo, il sole sorge alle 6.46 e tramonta alle 18.07. Accadeva oggi: 1046 " Naser - e Khosrow inizia il suo "itinerario" che descriverà successivamente nel ...... Proverbio La catena non teme il fumo