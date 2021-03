Achille Lauro e la quarta performance a Sanremo 2021

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 marzo 2021) Giunge così alla penultima serata anche questa 71° edizione del Festival di, come sempre tra critiche e applausi. Nelle tre serate precedenti come aveva promesso ai suoi fan e alla stampa,ha presentato diversi quadri. Ha messo in scena canzoni diverse,diverse, ma tutte accomunate tra loro come sempre dalla grande voglia di far riflettere e forse perchè no anche parlare di sé.nelle serate precedenti La prima sera, look scintillante e piume rosa hanno accompagnato unadisperata, coronata dall’effetto un po’ splatter un po’ sacro delle lacrime di sangue dagli occhi. Nella seconda puntata invece l’omaggio a Mina. Completo maschile con giacca e pantalone a zampa, anche se sotto...