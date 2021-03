Zingaretti si dimette ma il Pd gli chiede di restare

Leggi su dire

(Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – Le dimissioni del segretario dem Nicola Zingaretti scuotono il Partito Democratico. Dopo le parole del governatore del Lazio, che ha accusato le correnti del suo partito di “pensare solo alle poltrone mentre il paese è colpito dalla pandemia, tra le fila dei dem si è alzato un coro di voci per chiedere a Zingaretti di ripensarci o, in alternativa, per bloccare le sue dimissioni in assemblea.