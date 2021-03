UGL Mare incontra Liberty Lines

Leggi su uglsicilia

(Di giovedì 4 marzo 2021) In data 03 marzo 2021 l’ UGLsi èta in via telematica con lanel processo contrattuale di secondo livello, nell’interesse della tutela del capitale umano. Preso atto del nuovo CCNL SEZIONE PER UNITÀ VELOCI DI TIPO HSC, DSC E ALISCAFI e della contrattazione integrativa sottoscritta da FILT CGIL – FIT ... L'articolo UGL SICILIA.