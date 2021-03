Sobrietà Soavità Classe Viva Orietta Berti!

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 4 marzo 2021) La seconda serata del Festival di Sanremo ha proposto un’altra infornata di rapper e trapper in erba. Questi ragazzi si prendono molto sul serio, si pavoneggiano in scena come se fossero gli inventori del pentagramma. Troppo autotune e poca autoironia. Personalmente prediligo le canzoni di robusta tessitura melodica, per esempio non ammiro particolarmente il cantautore Francesco Guccini, per certi aspetti antesignano di alcuni di questi ragazzi. Tuttavia i testi di Guccini hanno una forza espressiva indiscutibile e si riallacciano alla grande tradizione poetica europea: «Ma il tempo, il tempo chi me lo rende? Chi mi dà indietro quelle stagioni / di vetro e sabbia, chi mi riprende la rabbia e il gesto, donne e canzoni, / gli amici persi, i libri mangiati, la gioia piana degli appetiti, / l’arsura sana degli assetati, la fede cieca in poveri miti?» (dal 1996 la canzone “Lettera” non ...