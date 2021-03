Serve una vera discontinuità. Cambiare Arcuri non basta (Di giovedì 4 marzo 2021) di Gianluigi Paragone. Quale Paese ha chiuso le scuole tra gli ultimi? La Gran Bretagna. Quale Paese è pronto ad aprirle tra i primissimi? La Gran Bretagna. Quale Paese sta già impostando la ripartenza? La Gran Bretagna. Ecco, le balle di chi annunciava sciagure per i britannici a seguito della Brexit stanno venendo alla luce: il testardo Boris Johnson invece sta avendo ragione. Perchè? Beh, per esempio perché la Gran Bretagna mai si sarebbe sognata di spendere soldi per una miriade di banchi a rotelle, le cui forniture nemmeno sono servite per dare un po’ di ossigeno alle aziende del settore mobile. E soprattutto mai si sarebbe sognata di far arrivare nelle scuole pacchi e pacchi di mascherine griffate dalla Presidenza del Consiglio e realizzate da un gruppo che fabbrica automobili. Ma soprattutto Boris Johnson ha vinto la scommessa sui vaccini: in perfetta autarchia ha ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 4 marzo 2021) di Gianluigi Paragone. Quale Paese ha chiuso le scuole tra gli ultimi? La Gran Bretagna. Quale Paese è pronto ad aprirle tra i primissimi? La Gran Bretagna. Quale Paese sta già impostando la ripartenza? La Gran Bretagna. Ecco, le balle di chi annunciava sciagure per i britannici a seguito della Brexit stanno venendo alla luce: il testardo Boris Johnson invece sta avendo ragione. Perchè? Beh, per esempio perché la Gran Bretagna mai si sarebbe sognata di spendere soldi per una miriade di banchi a rotelle, le cui forniture nemmeno sono servite per dare un po’ di ossigeno alle aziende del settore mobile. E soprattutto mai si sarebbe sognata di far arrivare nelle scuole pacchi e pacchi di mascherine griffate dalla Presidenza del Consiglio e realizzate da un gruppo che fabbrica automobili. Ma soprattutto Boris Johnson ha vinto la scommessa sui vaccini: in perfetta autarchia ha ...

