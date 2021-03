Serie A, gli arbitri della 26a giornata: ecco le designazioni (Di giovedì 4 marzo 2021) L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 26a giornata di Serie A in programma. ecco tutti gli arbitri L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 26a giornata di Serie A in programma da sabato a lunedì. ecco tutti gli arbitri. CROTONE – TORINO h. 15.00 GUIDA MONDIN – BACCINI IV: PEZZUTO VAR: NASCA AVAR: DI VUOLO FIORENTINA – PARMA h. 15.00 ABISSO TEGONI – FIORITO IV: SERRA VAR: PAIRETTO AVAR: PASSERI H. VERONA – MILAN h. 15.00 ORSATO GIALLATINI – PRETI IV: AYROLDI VAR: MAZZOLENI AVAR: VIVENZI INTER – ATALANTA Lunedì 08/03 h. 20.45 MARIANI BINDONI – IMPERIALE IV: SACCHI VAR: VALERI AVAR: RANGHETTI JUVENTUS – LAZIO Sabato 06/03 h. 20.45 MASSA MELI – ALASSIO IV: PICCININI VAR: DI BELLO AVAR: ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) L’AIA ha reso note learbitrali per la 26adiA in programma.tutti gliL’AIA ha reso note learbitrali per la 26adiA in programma da sabato a lunedì.tutti gli. CROTONE – TORINO h. 15.00 GUIDA MONDIN – BACCINI IV: PEZZUTO VAR: NASCA AVAR: DI VUOLO FIORENTINA – PARMA h. 15.00 ABISSO TEGONI – FIORITO IV: SERRA VAR: PAIRETTO AVAR: PASSERI H. VERONA – MILAN h. 15.00 ORSATO GIALLATINI – PRETI IV: AYROLDI VAR: MAZZOLENI AVAR: VIVENZI INTER – ATALANTA Lunedì 08/03 h. 20.45 MARIANI BINDONI – IMPERIALE IV: SACCHI VAR: VALERI AVAR: RANGHETTI JUVENTUS – LAZIO Sabato 06/03 h. 20.45 MASSA MELI – ALASSIO IV: PICCININI VAR: DI BELLO AVAR: ...

carlaruocco1 : Cosa possiamo fare, noi genitori, per limitare gli effetti di una serie tv o di una musica che spinge a simpatizzar… - marattin : Aver chiesto in un’interpellanza di @ItaliaViva la pubblicazione degli ingressi in TI (e non solo i ricoverati) ci… - ZZiliani : Avete mai letto sulla #Gazzetta un titolo che dica: “Quante volte in dubbio... pro-Juve”, o un pezzo intitolato “La… - sportli26181512 : Davide Astori, gli speciali di Sky Sport in ricordo del difensore: Due speciali in onda oggi su Sky Sport Serie A e… - BrianoGianluca : DELLA SERIE : La propaganda delle destre e dei loro infiltrati a sinistra – vedi alla voce Italia Viva – funziona… -