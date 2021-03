Scuola, Bianchi: “No a lezioni fino al 30 giugno, ma recuperi individuali” (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – “Gli studenti hanno perso in socialità, quindi bisognerà fare dei percorsi di orientamento e sostegno della singola persona. Ma non significa stare seduti tutti al banco fino al 30 giugno. Si tratta di fare percorsi individuali. C’è tutto il tempo di verificare quali sono i contenuti che i nostri ragazzi hanno perduto. Abbiamo già lanciato le prove invalsi, che sono andate benissimo. Solo ieri sono state fatte 17mila valutazioni. Abbiamo il polso della situazione generale, ma la valutazione spetta agli insegnanti, che sono già al lavoro su questo”, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto questa mattina in diretta a Radio1. Leggi su dire (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – “Gli studenti hanno perso in socialità, quindi bisognerà fare dei percorsi di orientamento e sostegno della singola persona. Ma non significa stare seduti tutti al banco fino al 30 giugno. Si tratta di fare percorsi individuali. C’è tutto il tempo di verificare quali sono i contenuti che i nostri ragazzi hanno perduto. Abbiamo già lanciato le prove invalsi, che sono andate benissimo. Solo ieri sono state fatte 17mila valutazioni. Abbiamo il polso della situazione generale, ma la valutazione spetta agli insegnanti, che sono già al lavoro su questo”, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto questa mattina in diretta a Radio1.

Radio3tweet : È stata la prima donna nera a frequentare una scuola per soli bianchi, la prima a entrare al dipartimento sul volo… - LiveSicilia : Bianchi: “Tutti a scuola fino al 30 giugno? No, ecco come faremo” - fisco24_info : Scuola, Bianchi: 'Percorsi individuali, non tutti in classe fino al 30 giugno': Il ministro dell'Istruzione: 'Si to… - C_Randieri : Agenzia_Ansa ''Si tornerà a scuola ragionando su quello che è avvenuto, non cancellando il passato ma pensandoci pe… - Activnews24 : #Scuola, Bianchi: 'Percorsi individuali, non tutti in classe fino al 30 giugno'. Il ministro dell'Istruzione: 'Si t… -