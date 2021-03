Sanremo, ascolti ancora in calo: nella seconda serata 7 milioni 586 mila spettatori, con il 42,1% di share (Di giovedì 4 marzo 2021) ascolti ancora in calo per la seconda serata del Festival di Sanremo che ha ottenuto ieri, 3 marzo, su Rai1 10 milioni 113 mila telespettatori, pari al 41,2% di share, nella prima parte. Per quanto riguarda la seconda parte, la kermesse ha registrato 3 milioni 966 mila con il 45,7%. In media, la serata di ieri ha raccolto 7 milioni 586 mila spettatori con il 42,1% di share. L’anno scorso l’ascolto medio raggiunse i 9 milioni 693 mila spettatori pari al 53,3% di share. Martedì 2 marzo, invece, la ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021)inper ladel Festival diche ha ottenuto ieri, 3 marzo, su Rai1 10113tele, pari al 41,2% diprima parte. Per quanto riguarda laparte, la kermesse ha registrato 3966con il 45,7%. In media, ladi ieri ha raccolto 7586con il 42,1% di. L’anno scorso l’ascolto medio raggiunse i 9693pari al 53,3% di. Martedì 2 marzo, invece, la ...

