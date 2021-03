Sanremo 2021 | i Negramaro omaggiano Dalla Noemi apre con Neffa

Leggi su dilei

(Di giovedì 4 marzo 2021) La terza serata del Festival disicome previsto all’insegna dei duetti: dopo aver ascoltato nelle prime due serate tutte le nuove proposte e tutti in big in gara, è tempo come ogni anno dei duetti dedicati alle cover e al cantautorato italiano. Niente sketch di apertura di Fiorello che questa sera riserva le sue perle per il resto della serata, lasciando lo spazio subito alla musica. È una serata lunga, e Fiorello lo sa: tutti i big in gara si esibiscono nei duetti speciali come da tradizione sanremese. Nel giorno del compleanno di Lucio, il teatro dell’Ariston ha aperto il sipario proprio con un omaggio a lui dedicato, ad opera deiche per l’occasione speciale hanno intonato proprio 4 marzo 1943 per ricordare il genio che ha scritto alcune delle pietre miliari della musica italiana. Non ...