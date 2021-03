Rodrigo Bentancur positivo al coronavirus

(Di giovedì 4 marzo 2021) . Il centrocampista della Juventus è asintomatico ed è stato messo in isolamento. TORINO – . Nella serata di giovedì 4 marzo 2021 la Juventus ha comunicato il contagio del centrocampista, posto subito in isolamento. Il giocatore è asintomatico e ritornerà ad allenarsi solamente dopo la negatività. L’intero gruppo squadra è stato posto in isolamento e ci resterà fino al giorno indicato dalle autorità sanitarie. Nelle prossime ore sarà effettuato un nuovo giro di tamponi per verificare se si è trattato solo di un caso o ci sono anche altri contagi. La partita con la Lazio, al momento, non sembra essere a rischio. Il comunicato La positività è stata comunicata con una breve nota ufficiale del club bianconero: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di...

