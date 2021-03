Resident Evil 9 giù in fase di sviluppo

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 4 marzo 2021)Village non uscirà fino a maggio. Tuttavia Capcom lavora già al prossimo titolo del franchise survival-horror. L’indiscrezione viene da @AestheticGamer1, che si chiama anche “Dusk Golem“. Il leaker ha discusso degli attuali progressi di Capcom sul gioco. Tuttavia ha sottolineato che non pensa che il gioco sarà lanciato prima del 2024. Il franchise L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: GTA 6 uscita: esclusiva PlayStation 5? Ecco i nuovi rumors Fortnite Season 5: le sfide della settimana 5 DMR Warzone: l’arma distruttiva che sta rovinando Call Of Duty Cold War Cyberpunk 2077 Flying Mod, ti fa volare tra i grattacieli Hitman 3: sviluppatore garantisce che i giocatori PC non dovranno riacquistare i giochi precedenti per importare i livelli Xbox ...