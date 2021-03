Peggio di una mucca pazza: Zingaretti apre al M5S nel Lazio e chiude alla Raggi su Roma (Di giovedì 4 marzo 2021) L’unica certezza è che non ci sono certezze. È messo davvero male il Pd. Peggio ancora il suo segretario Nicola Zingaretti. Chissà quante volte avrà stramaledetto Matteo Renzi per avergli di fatto impedito – correva l’agosto del 2019 – di tornare alle urne, come gli chiedeva l’altro Matteo, Salvini. E come sarebbe stato suo interesse, dal momento che i gruppi parlamentari erano in gran parte espressione dell’attuale leader di Italia Viva. Ma dovette tracannare l’amaro calice e fare di necessità virtù. Il resto è storia nota: il Conte-bis, la pandemia, lo strattone di Renzi, l’illusione di un rapido rimpasto al grido di «Conte o morte», la disillusione e, infine, Mario Draghi. Leadership sempre più traballante Un’altalena di situazioni che ha finito per schiodarne la leadership da una stabilità rivelatasi più apparente che reale. Tra i ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 marzo 2021) L’unica certezza è che non ci sono certezze. È messo davvero male il Pd.ancora il suo segretario Nicola. Chissà quante volte avrà stramaledetto Matteo Renzi per avergli di fatto impedito – correva l’agosto del 2019 – di tornare alle urne, come gli chiedeva l’altro Matteo, Salvini. E come sarebbe stato suo interesse, dal momento che i gruppi parlamentari erano in gran parte espressione dell’attuale leader di Italia Viva. Ma dovette tracannare l’amaro calice e fare di necessità virtù. Il resto è storia nota: il Conte-bis, la pandemia, lo strattone di Renzi, l’illusione di un rapido rimpasto al grido di «Conte o morte», la disillusione e, infine, Mario Draghi. Leadership sempre più trabnte Un’altalena di situazioni che ha finito per schiodarne la leadership da una stabilità rivelatasi più apparente che reale. Tra i ...

ilfoglio_it : Contro Arcuri c'è stata un’insopportabile cagnara di lecchinaggio e cecchinaggio incrociati. Eppure non ha certo fa… - borghi_claudio : @WittgensteinThe Mi permetto: non posso ancora dargli contro (se servirà lo farò) per il semplice motivo che il gov… - nikizag7 : RT @FabioTraversa: Per rilanciare il Festival bisognerà partire da un altro cast (la stessa formula il 2° anno crea un effetto deja-vu), da… - FabioTraversa : Per rilanciare il Festival bisognerà partire da un altro cast (la stessa formula il 2° anno crea un effetto deja-vu… - sparisciporcod : @__occhiprofondi non è che noi siamo in una stuazione migliore, abbiamo visto anche di peggio e, siamo ancora qui a… -