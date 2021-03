Pd, dimissioni Zingaretti. Carretta: “Un momento delicato abbiamo bisogno di una guida” (Di giovedì 4 marzo 2021) “Piena solidarietà al Segretario Nazionale Zingaretti. Dietro il suo gesto si annidano difficoltà che accomunano chiunque abbia responsabilità apicali, anche sui territori”. Così commenta Mimmo Carretta, segretario metropolitano del Partito Democratico a Torino, le dimissioni di Nicola Zingaretti. “E’ assolutamente condivisibile, inoltre, lo sconcerto da lui espresso rispetto a comportamenti che non trovano giustificazione durante una grave crisi economica e sanitaria. Il PD evidentemente sta attraversando un momento delicato. Ora più che mai abbiamo bisogno di una guida, sfide importanti ci aspettano e dobbiamo affrontarle insieme”, conclude Carretta. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 4 marzo 2021) “Piena solidarietà al Segretario Nazionale. Dietro il suo gesto si annidano difficoltà che accomunano chiunque abbia responsabilità apicali, anche sui territori”. Così commenta Mimmo, segretario metropolitano del Partito Democratico a Torino, ledi Nicola. “E’ assolutamente condivisibile, inoltre, lo sconcerto da lui espresso rispetto a comportamenti che non trovano giustificazione durante una grave crisi economica e sanitaria. Il PD evidentemente sta attraversando un. Ora più che maidi una, sfide importanti ci aspettano e dobbiamo affrontarle insieme”, conclude. L'articolo proviene da Nuova Società.

peppeprovenzano : Nicola #Zingaretti ci ripensi, l’assemblea del @pdnetwork respinga le dimissioni del segretario. Ci ripensino anche… - you_trend : ?? Il post su Facebook con cui #Zingaretti ha annunciato le sue dimissioni - Corriere : ?? ULTIM'ORA - #Zingaretti ha annunciato le dimissioni dal ruolo di segretario del Partito democratico - Secondigliano67 : Che peccato …solo lui sì è dimesso! Pd, Zingaretti e le dimissioni: non ha avvertito neanche i vice - FratellidItalia : RT @GiorgiaMeloni: Non entro nelle dinamiche interne di altri partiti e non lo farò nemmeno col Pd. Ammetto, però, che dopo anni di malgove… -