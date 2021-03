Orbán è uscito dal gruppo Ppe | e ora? Il futuro in 5 punti

Leggi su formiche

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ieri Viktorha annunciato la decisione di lasciare ildel Partito popolare europeo con una lettera al capoManfred Weber dopo che il Partito aveva approvato le cosiddette regole “anti Fidesz” (dal nome del partito del premier ungherese) che prevedono la possibilità di espellere una delegazione nazionale intera per questioni legate al rispetto dei valori dello stato di diritto. Il partitonon èdal Ppe (da cui è tempneamente sospeso). Anzi, come ha spiegato Paolo Alli, nonresident senior fellow dell’Atlantic Council, su Formiche.net, il premier ungherese ha lasciato una porta aperta dove può inserirsi inla Lega di Matteo Salvini. “Un eventualeingresso della Lega con i suoi 28 membri, per quanto al ...