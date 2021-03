Ora si possono fare chiamate e videochiamate su WhatsApp anche da computer (Di giovedì 4 marzo 2021) WhatsApp ha annunciato che da oggi si possono fare chiamate e videochiamate anche sulla versione desktop dell’applicazione, disponibile sia per PC che per Mac. Finora si potevano fare solamente dall’app per dispositivi mobili. Al momento la funzione riguarda solo le Leggi su ilpost (Di giovedì 4 marzo 2021)ha annunciato che da oggi sie videosulla versione desktop dell’applicazione, disponibile sia per PC che per Mac. Finora si potevanosolamente dall’app per dispositivi mobili. Al momento la funzione riguarda solo le

NicolaPorro : Tra le forze dell’ordine serpeggia un timore: “Le persone non ne possono più: ora arriva la rivoluzione”. Ma una ri… - moondie_as : @devastantee @bbianconeraa ma ribadisco le due situazioni non possono essere confrontate. Una persona che non vuole… - dunters : Ora si possono fare chiamate e videochiamate su WhatsApp anche da computer - ilpost : Ora si possono fare chiamate e videochiamate su WhatsApp anche da computer - BrusatiLoriana : RT @NicolaPorro: Tra le forze dell’ordine serpeggia un timore: “Le persone non ne possono più: ora arriva la rivoluzione”. Ma una rivoluzio… -