Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “Non vedo l’ora di gareggiare, sono fiducioso sul lavoro per Tokyo 2021” (Di giovedì 4 marzo 2021) Gregorio Paltrinieri sta portando a termine il proprio raduno d’altura a Valtournenche e i pensieri vanno ai prossimi impegni tra acque libere e vasca. Il campione olimpico dei 1500 stile libero, infatti, sarà protagonista della prima tappa delle World Series di Nuoto di fondo a Doha il 12 marzo. Una 10 km molto utile nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo dal momento che Greg ha bisogno di fare esperienza in questa prova, diversa per gestione dello sforzo e strategia da quanto accade in piscina. Un evento che precederà gli Assoluti primaverili che andranno in scena a Riccione dal 31 marzo al 3 aprile. Giova ricordare che Paltrinieri è già in possesso del pass a Cinque Cerchi nelle trenta vasche, mentre dovrà conquistarlo negli 800 sl. Da questo punto di vista, il campione carpigiano ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021)sta portando a termine il proprio raduno d’altura a Valtournenche e i pensieri vanno ai prossimi impegni tra acque libere e vasca. Il campione olimpico dei 1500 stile libero, infatti, sarà protagonista della prima tappa delle World Series didi fondo a Doha il 12 marzo. Una 10 km molto utile nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici didal momento che Greg ha bisogno di fare esperienza in questa prova, diversa per gestione dello sforzo e strategia da quanto accade in piscina. Un evento che precederà gli Assoluti primaverili che andranno in scena a Riccione dal 31 marzo al 3 aprile. Giova ricordare cheè già in possesso del pass a Cinque Cerchi nelle trenta vasche, mentre dovrà conquistarlo negli 800 sl. Da questo punto di vista, il campione carpigiano ...

