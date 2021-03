“Non ci posso credere!”. Pierpaolo Pretelli, mega sorpresa dalla sua Giulia: ecco cosa ha combinato (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono passati tre giorni dalla fine del Grande Fratello Vip, con Tommaso Zorzi vincitore della quinta edizione condotta da Alfonso Signorini. Lìinfluencer milanese ha conquistato il podio nello scontro finale con Pierpaolo Pretelli, arrivato secondo, ma che nella casa ha trovato l’amore grazie a Giulia Salemi. Durante la finale Pierpaolo ha incontrato il figlio, ma nella serata della Leo non ha rappresentato di certo l’unica sorpresa per l’ex velino di Striscia la notizia. Infatti a quanto pare qualcuno aveva già architettato qualcosa di hot per la sua prima notte fuori dalla casa di Cinecittà. (Continua dopo le foto) Durante la serata Giulia Salemi aveva comunciato a Pierpaolo di avergli preparato una ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono passati tre giornifine del Grande Fratello Vip, con Tommaso Zorzi vincitore della quinta edizione condotta da Alfonso Signorini. Lìinfluencer milanese ha conquistato il podio nello scontro finale con, arrivato secondo, ma che nella casa ha trovato l’amore grazie aSalemi. Durante la finaleha incontrato il figlio, ma nella serata della Leo non ha rappresentato di certo l’unicaper l’ex velino di Striscia la notizia. Infatti a quanto pare qualcuno aveva già architettato qualdi hot per la sua prima notte fuoricasa di Cinecittà. (Continua dopo le foto) Durante la serataSalemi aveva comunciato adi avergli preparato una ...

mengonimarco : Se ho detto che l’essenziale è salire su un palco, cantare e fare musica...oggi che si riaccende l’Ariston non poss… - Csalcedojr : Non ci posso credere! - AlicelikeAudrey : Raga ma all’una e 10 non potete metterci questo. Con tutto il rispetto per la Polizia di Stato. Davvero. Non ce la posso fa. #Sanremo2021 - aowithkindness : @ICARVSJK SONO CON MIA SORELLA NON SO SE POSSO DIRTI CHE SUCCEDE CI PENSO - xbrsmile : Posso dire che palle ste scenate tra i fandom ancora veramente dopo 6 mesi non se ne può più stop work #tzvip ?? -