No, "homework" scritto al contrario non vuol dire "abuso sui minori" in latino (Di giovedì 4 marzo 2021) Il 28 febbraio 2021 su Twitter è stato pubblicato un post in cui si legge: «ho appena scoperto che homework se scritto al contrario è krowemoh e che in latino si traduce "abuso sui minori"». Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, "homework" è una parola inglese traducibile come "compiti per casa" ed è dunque ampiamente utilizzata nelle scuole dei Paesi anglosassoni per assegnare agli studenti – e dunque perlopiù a ragazzi minorenni – incarichi utili alla formazione, ma che esulano dal normale orario scolastico. La parola "krowemoh", in ogni caso, non esiste in latino, anche perché la lettera w era sconosciuta all'alfabeto latino classico. Per verificarlo ci siamo serviti del dizionario di latino ...

Alllienigena : RT @marixsalvatore: ho appena scoperto che homework se scritto al contrario è krowemoh e che in latino si traduce 'abuso sui minori' - marixsalvatore : ho appena scoperto che homework se scritto al contrario è krowemoh e che in latino si traduce 'abuso sui minori' - _purple_pants_ : quindi 'homework' scritto al contrario è 'krowemoh' che in latino si traduce 'abusi sui minori'!!?? -