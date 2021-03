Mihajlovic ospite di Sanremo: chi è Arianna, la moglie del campione sempre al suo fianco (Di venerdì 5 marzo 2021) Sinisa Mihajlovic è ospite questa sera del Festival di Sanremo, dove si esibisce insieme a Zlatan Ibrahimovic nella cover di Io vagabondo, pezzo indimenticabile dei Nomadi. L’ex calciatore, ora allenatore del Bologna, è molto legato alla sua famiglia, specialmente alla moglie Arianna, con cui è sposato da quasi 20 anni. Chi è Arianna Rapaccioni, la moglie di Mihajlovic Arianna Rapaccioni è un volto noto ad alcuni, che la ricorderanno per la partecipazione a Luna Park di Fabrizio Frizzi negli anni Novanta. Non è chiara la data di nascita della showgirl, che ha preferito mantenere il riserbo. È nota però la data in cui ha incontrato Mihajlovic, nel 1995, in un ristorante romano dopo una partita. Per il ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Sinisaquesta sera del Festival di, dove si esibisce insieme a Zlatan Ibrahimovic nella cover di Io vagabondo, pezzo indimenticabile dei Nomadi. L’ex calciatore, ora allenatore del Bologna, è molto legato alla sua famiglia, specialmente alla, con cui è sposato da quasi 20 anni. Chi èRapaccioni, ladiRapaccioni è un volto noto ad alcuni, che la ricorderanno per la partecipazione a Luna Park di Fabrizio Frizzi negli anni Novanta. Non è chiara la data di nascita della showgirl, che ha preferito mantenere il riserbo. È nota però la data in cui ha incontrato, nel 1995, in un ristorante romano dopo una partita. Per il ...

